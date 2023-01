«Numero 10» di Cris Tyler

1 Minuto

138 Parole

Cris Tyler pubblica il suo nuovo album, Numero 10, dando uno schiaffo al panorama hip hop italiano che negli anni ha risentito molto della sua commercializzazione.

Il rapper milanese torna dopo tanti anni con un disco piacevole e genuino e dal flow potente e diretto, con canzoni che rimangono in testa grazie ai loro ritornelli “killer”.

Le sonorità e i testi non sono affatto scontati o banali. I beat, quasi sempre ossessivi e decisi, riescono a imprimersi senza storpiare troppo il senso dell’intero lavoro.

Che piaccia oppure no, Numero 10 è un disco che mette in mostra tutta la passione e la voglia di riscatto di Tyler che, per l’occasione, dà il meglio di sé proprio sul finale con Indelebile, ciliegina sulla torta che oltretutto vede la partecipazione di Kay C. (Paride Elia)

