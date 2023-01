«Camere con Vista» di Andrea Mirò

Andrea Mirò decide di celebrare la sua poco più che ventennale carriera artistica con un greatest hits composto da ben 38 brani.

Un doppio album intitolato Camere con Vista all’insegna di un pop d’autore di alto livello con canzoni ben scritte e arrangiate, come Romanzo Popolare e Prima che sia domani, figlie di una scuola cantautorale italiana ormai quasi del tutto dimenticata.

Canzoni dalla bellezza cristallina che passano in rassegna otto album di Andrea Mirò e che vedono anche la partecipazione di Neri Marcoré, Dargen D’Amico e, naturalmente, Enrico Ruggeri. (Paride Elia)

