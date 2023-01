Addio a Tom Verlaine dei Television

2 Minuti

Il 28 gennaio 2023 è morto a New York Tom Verlaine, già cantante e chitarrista fondatore dei Television, storica formazione statunitense new wave/post-punk.

Thomas Miller (alias Tom Verlaine) aveva 73 anni e nel 1977, con i Television di Richard Llyod (chitarra e voce), Fred Smith (basso e voce) e Billy Ficca (batteria), aveva realizzato il monumentale Marquee Moon.

Chi erano i Television

I Television si formano a New York alla fine del 1973, dall’incontro del cantante/chitarrista Tom Verlaine con il batterista Billy Ficca, il bassista Richard Hell (poi sostituito da Fred Smith) e il chitarrista Richard Lloyd.

La band inizia a esibirsi in un locale in Bowery Street: si tratta di un club destinato a entrare nella storia del rock, il leggendario CBGB, che presto sarebbe diventato un luogo di ritrovo per artisti punk e new wave quali Patti Smith, Blondie, Ramones e Talking Heads. D

Dopo aver pubblicato il singolo autoprodotto Little Johnny Jewel (1975), i Television attirano l’attenzione di alcune major e, nel 1977, pubblicano l’album di debutto Marquee Moon con la Elektra Records. Negli USA il disco viene accolto con grande favore dalla critica, pur non riuscendo ad attrarre un grande pubblico; in UK, al contrario, arriva al n. 28 delle charts e registra il sold out in tutte le tappe del tour teatrale che ne deriva.

Nel 1978 viene pubblicato il secondo album della band, Adventure, ma alcuni mesi dopo la formazione si scioglie improvvisamente.

Nel 1991 i Television si riformano e registrano un album omonimo per la Capitol Records. Da allora, la band ha continuato a esibirsi sporadicamente in tutto il mondo.

Nel 2007 Richard Lloyd lascia la band ed è sostituito da Jimmy Rip, già collaboratore di Tom Verlaine fin dall’inizio degli anni ’80.

L’ultima formazione dei Television ha visto protagonisti Tom Verlaine (voce e chitarra), Jimmy Rip (chitarra e cori), Fred Smith (basso e cori) e Billy Ficca (batteria). (La redazione)

