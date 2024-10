Warmduscher, il quinto album della band post-punk londinese

I Warmduscher sono un gruppo musicale post-punk formatosi nel 2014 a Londra. Il nome della band, che in tedesco significa “doccia calda”, richiama un mix di ironia e sfrontatezza che si riflette perfettamente nel loro stile sonoro. La band è composta da un insieme di musicisti noti nella scena underground londinese: Craig Higgins (Clams Baker Jr.), Benjamin Romans-Hopcraft (Mr. Salt Fingers Lovecraft), Adam J. Harmer (Quicksand), Quinn Whalley (The Witherer), Marley Mackey (Three Piece aka the Worm) e Bleu Ottis (Bleucifer).

Il quinto album della band inglese

I Warmduscher sono un gruppo musicale post-punk britannico formatosi nel 2014 a Londra. A oggi la band ha pubblicato 4 album: Khaki Tears nel 2015, Whale City nel 2018, Tainted Lunch nel 2019 e At the Hotspot nel 2022. Too Cold To Hold, in uscita il 15 novembre 2024 per Strap Originals,di proprietà di Pete Doherty dei Libertines, è quinto album del gruppo inglese.

La label di Peter Dorety

Nel corso della loro carriera, i Warmduscher hanno collaborato con diverse etichette discografiche di culto come Bella Union e The Leaf Label, dimostrando la loro capacità di adattarsi a contesti artistici diversi senza perdere la loro identità. Con Too Cold To Hold, la band si associa alla Strap Originals, una mossa che sottolinea il legame tra l’estetica musicale di Pete Doherty e quella dei Warmduscher.

I singoli che anticipano “Too Cold To Hold”

Too Cold To Hold segna dunque un ulteriore passo avanti per la band, che continua a spingersi oltre i confini del genere post-punk. Oltre a Fashion Week, il nuovo disco della band di Londra è stato anticipato dal brano Pure at the Heart,con il feat. di Janet Planet degli australiani Confidence Man. Il disco vede inoltre la partecipazione di numerosi ospiti tra cui l’autore di “Trainspotting” Irvine Welsh, Lianne La Havas, Jeshi e CouCou Chloe.

Per chi ama Viagra Boys e Sleaford Mods

I Warmduscher sono una band che unisce scuola indie-rock, produzione elettronica, punk e soul,

perfetti per tutti quelli che amano gruppi come Viagra Boys, Sleaford Mods e The Fat White Family. (La redazione)