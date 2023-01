Il nuovo singolo di Costanza Delle Rose (aka Koko Moon)

«È triste rendersi conto di vivere in un mondo in cui, per quanto tu possa fidarti dell’altro, dietro ogni angolo, anche quello più sicuro, può nascondersi un cacciatore pronto a sparare: “There is a hunter for every deer, my dear”, proprio come recita un verso di questa nuova canzone. È stato un duro colpo per me, che ho sempre camminato su questa terra in maniera leggera, in punta di piedi, con lo sguardo rivolto al cielo. Questa nuova consapevolezza mi ha portato a scontrarmi con la dura realtà costringendomi a piegarmi ma non a spezzarmi. Continuerò ad essere fedele a tutto quello che sono: il mio corpo, la mia intelligenza, il mio cuore, trasformando questa energia in meravigliosa forza creativa. Questa canzone la dedico a me stessa e a tutti voi, che state curando le ferite del presente e del passato. Prima o poi si risaneranno, si cicatrizzeranno e riusciremo ad accarezzarle».

Koko Moon