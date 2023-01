Sanremo 2023, previsto un video messaggio di Zelensky. Siete favorevoli?

Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, a oggi è confermato l’intervento al Festival di Sanremo 2023 del Presidente dell’Ucraina.

Secondo quanto detto dal direttore artistico Amadeus, e prima ancora da Bruno Vespa, nel corso dell’ultima serata del 72° Festival della Canzone Italiana dovrebbe essere trasmesso un video messaggio registrato di Volodymyr Zelensky.

Voi siete favorevoli o no a un suo intervento video durante la popolare kermesse canora italiana? Se vi va, partecipate al nostro sondaggio anonimo. (La redazione)

NO, non sono favorevole!

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

