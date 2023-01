Zelensky ospite a Sanremo? Ecco cosa ha detto Bruno Vespa

Intervistato da Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 15 gennaio 2023, Bruno Vespa ha rivelato che il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarebbe ben felice di essere ospite, naturalmente in videocollegamento, del Festival di Sanremo.

Vespa, in diretta con Mara Venier da Kiev (guarda il filmato), ha poi detto che ha rivolto l’invito a Zelensky riportando le parole di Amadeus.

Dunque, salvo smentite da parte della direzione artista della celebre kermesse canora, il Presidente dell’Ucraina sarà ospite della serata finale della 73a edizione del Festival della Canzone Italiana. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.