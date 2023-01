James Yorkston, Nina Persson e la Second Hand Orchestra in «The Great White Sea Eagle»

The Great White Sea Eagle è il nuovo album nato dalla collaborazione di James Yorkston con la Second Hand Orchestra e la cantante svedese Nina Persson, già cantante dei Cardigans.

Pubblicato il 13 gennaio 2023 da Domino Records, The Great White Sea Eagle è disponibile in streaming su Bandcamp. (La redazione)

