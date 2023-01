Black Eyed Peas ospiti di Sanremo 2023

2 Minuti

Ospiti della seconda serata della 73a edizione del Festival della Canzone Italiana saranno i Black Eyed Peas.

Il gruppo hip hop statunitense, che era già stato ospite di Sanremo 2004, si esibirà mercoledì 8 gennaio 2023, la prima serata che vedrà tutte le 28 canzoni in gara.

Chi sono i Black Eyed Peas

I Black Eyed Peas sono uno dei più famosi gruppi musicali hip-hop americani. La band si è formata nel 1995 e ha debuttato nel 1998 con l’album Behind the Front.

I Black Eyed Peas hanno raggiunto la fama nel 2003 con il loro terzo album Elephank da cui sono tratte le hit Where Is The Love?, Shut Up, Hey Mama e Let’s Get It Started.

Nel corso della loro carriera i Black Eyed Peas hanno pubblicato brani intramontabili che hanno segnato la storia della musica pop ed hip-hop come Pump It e My Humps incluse in Monkey Business del 2005, I Gotta Feeling e Bom Bom Pow tratte da The E.N.D. del 2009 e Just Can’t Get Enough del 2010.

Elevation del 2022 è, a oggi, la loro ultima fatica in studio. Attualmente il gruppo è composto da Will.i.am (voce, sintetizzatore e pianoforte), Apl.de.ap (voce, tastiere, programmazione, sintetizzatore e chitarra) e Taboo (voce).

Quando si svolgerà il Festival

Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023 in diretta TV dal Teatro Ariston su Rai Uno. (La redazione)

