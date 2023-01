«Late Developers», l’album del 2023 dei Belle and Sebastian

1 Minuto

Dopo A Bit of Previous dello scorso anno, tra i migliori 25 album del 2022, i Belle and Sebastian partono di corsa nel 2023 pubblicando a sorpresa un nuovo disco dal titolo Late Developers.

Registrato durante le sessioni di A Bit of Previous, il nuovo album Late Developers, uscito il 13 gennaio 2023 per Matador Records, si presenta come il cugino baciato dal sole del suo predecessore.

Un disco fresco e immediato che unisce parole e melodie in uno stile pop unico e ben riconoscibile, come solo la storica formazione scozzese riesce a realizzare. (La redazione)

