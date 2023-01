Il viaggio cosmico dei C+C=Maxigross

1 Minuto

Anticipato dai singoli Io me ne sto fermo ad aspettare e Ooh, and it Makes Me Wonder, Cosmic Res è nuovo album della formazione pysch folk rock italiana C+C=Maxigross.

Si tratta dell’ottavo lavoro discografico della band veneta guidata da Niccolò Cruciani e Tobia Poltronieri, autori per l’occasione di musica e testi.

Suonato, arrangiato e prodotto da Cru, Duck Chagall e Tobjah, Cosmic Res esce il 20 gennaio 2023 per Dischi Sotterranei. (La redazione)

