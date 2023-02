Pinewood Festival, L’Aquila, dal 14 al 16 luglio 2023

Dal 14 al 16 luglio 2023 riconfermata la location Aeroporto dei Parchi – L’Aquila, che già nel 2022 ha ospitato la più grande edizione del festival, con un’affluenza giornaliera di 18.000 persone.

Il luogo non è causale: un’oasi di pace immersa nel verde a due passi dalla città, mostra l’intento di comunicare da parte degli organizzatori l’idea di un evento unico, il festival come viaggio metaforico verso un nuovo mondo di scoperte musicali e di incontri.

La quarta edizione della tre giorni di musica e incontri abruzzese ha visto esibirsi oltre 25 artisti tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte. Il festival si è svolto per la prima volta all’Aeroporto dei Parchi su 3 palchi: sul main e sul second stage si sono esibiti tutti gli act musicali, mentre il terzo palco è stato dedicato agli incontri e ai talk, portando sul palco inaspettati personaggi del panorama culturale e dei nuovi media.

Dopo aver annunciato Salmo, protagonista della giornata di sabato 15 luglio, ecco svelato il secondo nome: Lazza salirà sul palco domenica 16 luglio 2023. (La redazione)

