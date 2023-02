Taylor Swift è la Global Recording Artist IFPI del 2022

Al nono posto, Jay Chou è diventato il primo artista taiwanese ad apparire nella classifica, grazie alla sua solida popolarità in Cina e nel sud-est asiatico. Ed è stato anche un anno impressionante per la scena sudcoreana, con più artisti di qualsiasi altra nazionalità ad apparire nella Top 10 per la prima volta in assoluto: I BTS sono infatti stati raggiunti da Seventeen e Stray Kids, rispettivamente al sesto e settimo posto.

La IFPI Global Recording Artist of the Year è l’unica classifica in grado di misurare accuratamente il consumo in tutti i formati (incluse le piattaforme streaming, gli album digitali e fisici, le vendite di singoli) in tutti i paesi. Il risultato è ponderato in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo.