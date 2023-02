Mi Ami Festival 2023, dal 26 al 28 maggio

2 Minuti

Sarà l’edizione numero diciassette (in diciannove anni) quella di Mi Ami in programma il 26, 27, 28 maggio 2023 all’Idroscalo di Milano. Sarà un’edizione speciale ed importante, che rilancia gli obiettivi del festival e conferma il suo ruolo chiave nella stagione estiva degli eventi di musica dal vivo.

Per il 2023, il festival ha deciso di svelare le proprie carte gradualmente. Partendo da un settebello di artisti, aggiungendo poi alcuni pezzi, senza però ancora fornire il manifesto definitivo e dettagliato della tre giorni. Quella arriverà, come di consueto, con la primavera o poco prima.

Intanto, i primissimi nomi che vanno a comporre il cartellone di Mi Ami 2023. Le artiste e gli artisti scelti sono quanto di più variegato si possa ascoltare, compongono come sempre una fotografia della contemporaneità della musica italiana con alcune incursioni internazionali. Ci sono anzitutto ritorni importanti, ma anche tanto spazio per le novità.

Tornano i Verdena che portano tutta la magia del loro nuovo disco dopo la loro prima (e unica) partecipazione nel 2011. Fulminacci, firma d’eccellenza del cantautorato italiano, al MI AMI con la sua unica data estiva. Dargen D’Amico per un concerto tutto da ballare a distanza di 10 anni dallo storico headline slot nel 2013, quando Mi Ami 2023 gli diede quel riconoscimento di cui il mondo si accorse molto dopo. Si aggiungono al lotto dei primi annunci anche i cantautori Dente e Colombre.

Altro attesissimo ritorno è quello de L’Officina della Camomilla, la band di Francesco De Leo, nell’anno del decennale di un album iconico come “Senontipiacefalostesso”, che nel frattempo ha fatto il giro ed è tornato virale su TikTok. Si tratta di ritorni, anche se del tutto inediti, per Ginevra, che porta il suo pop elettronico intelligente ed elegante, il collettivo BNKR44 con il debutto live del nuovo album e – infine – la Lovegang126 di Franco126 e Ketama126 al completo per un vero e proprio all star show in occasione dell’uscita del loro posse album. (La redazione)

