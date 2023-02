Fire! Orchestra, il nuovo album della big band svedese

2 Minuti

Mats Gustaffson e la Fire! Orchestra tornano con un album registrato in compagnia di Jim O’Rourke dal titolo Echoes e in uscita il 14 aprile 2023 per Rune Grammofon.

Per il 14° anniversario la Fire! Orchestra si presenta con una gigantesca line-up di 43 elementi. All’interno della big band troviamo anche la conferma della cantante Mariam Wallentin, oltre all’ingresso delle voci di David Sandström e Joe McPhee (presente anche come sax tenore).

Echoes è un nuovo capitolo all’interno della discografia della Fire! Orchestra, differente da Arrival del 2019 e da qualsiasi cosa pubblicata precedentemente.

Le quasi due ore di registrazione del nuovo album della Fire! Orchestra saranno disponibili su triplo vinile e doppio cd, nel sontuoso stile a cui ci hanno abituati influenzato da jazz, rock, folk, musica elettronica, classica e contemporanea

Il nuovo progetto di quasi due ore della Fire! Orchestra ha avuto la sua premiere live lo scorso autunno allo Stockholm Jazz Festival, dove l’esibizione ha ricevuto il plauso di pubblico e critica e l’attenzione dei media scandinavi.

Alla produzione del nuovo album della band di Mats Gustafson ha partecipato anche Jim O’Rourke, ha cui è stata data assoluta libertà in sede di mix, dando al disco la forma che arriverà sugli scaffali dei negozi a metà aprile.



Echoes è stato composto principalmente dai suoi fondatori Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin e registrato presso il leggendario Atlantis Studio di Stoccolma a Marzo dello scorso anno, mentre Jim O’rourke lo ha mixato in Giappone durante l’autunno. (La redazione)

