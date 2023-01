L’omaggio di Victor Sane a Taylor Swift

2 Minuti

317 Parole

Victor Sane è un giovane cantautore pop che si è presentato al grande pubblico con il sorprendente singolo d’esordio dal titolo Chiamami…

A distanza di poco più di un mese da quella sua prima pubblicazione, il ventenne musicista romano, ora di stanza a Milano, torna sulla scena con Taylor Swift, un brano che senza panegirici celebra l’amore per una delle più famose e talentuose cantautrici statunitensi contemporanee.

Ho scritto Taylor Swift qualche mese fa, al pianoforte di casa dei miei genitori. Avevo voglia di provare a fare qualcosa di spensierato e leggero (due aggettivi che non mi si addicono molto di solito), che fotografasse il periodo del liceo. Victor Sane

Quella prima bozza buttata giù al pianoforte, qualche mese più tardi, diventa una vera e propria canzone.

Poi un paio di mesi dopo sono andato in studio da Fabio Grande dove la canzone ha preso definitivamente vita. Victor Sane

Taylor Swift è un altro piccolo tassello dell’ampio e originale repertorio di Victor Sane che, ancora una volta, mette in mostra una scrittura di facile presa ma mai banale, intima ma non per questo malinconica.

Taylor Swift è sicuramente una canzone leggera che non ha paura di esserlo. Mentre la scrivevo, ho scoperto quanto esprimermi in questo modo mi faccia sentire “nudo” e quasi a disagio, ma credo anche che un giusto alternarsi di imbarazzo e poesia sia la chiave per un pezzo pop raggiungibile da tutti. Victor Sane

Un singolo che si palesa dunque come una dichiarazione d’amore per la celebre artista americana.

Nel 2006 Taylor Swift faceva uscire il suo primo singolo “Tim McGraw” e mi sembrava divertente ricambiare il favore, dedicando una delle mie prime canzoni a quella che è la mia più grande influenza per quanto riguarda il “songwriting”. Victor Sane

In uscita oggi, 20 gennaio 2023, Taylor Swift di Victor Sane è disponibile in streaming su tutte le piattaforme. (La redazione)

ASCOLTA TAYLOR SWIFT

