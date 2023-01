Addio a David Crosby

Ci ha lasciati all’età di 81 anni il chitarrista e cantautore David Crosby, già membro fondatore delle storiche formazioni folk rock The Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young.

Nato a Los Angeles nel 1941, il musicista statunitense si è spento il 18 gennaio 2023 dopo una lunga malattia. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.