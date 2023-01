La reunion dei Pooh al Festival di Sanremo 2023

La storica formazione italiana dei Pooh sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo in programma martedì 7 febbraio 2023.

Sul palco del Teatro Ariston ci sarà anche Riccardo Fogli che insieme a a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian omaggeranno il compianto Stefano D’Orazio con le più belle hit dei Pooh.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus durante la trasmissione Viva Rai2! di Rosario Fiorello con il compagno di viaggio Fabrizio Biggio. (La redazione)

