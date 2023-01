Calcio, guarda il supergoal di Gnonto in FA Cup

Il giovane calciatore italiano Wilfried Gnonto, in forza agli inglesi del Leeds United da settembre 2022, ha siglato un goal eccezionale nell’incontro di Football League Championship contro il Cardiff.

L’attaccante, classe 2003, su cross di Rodrigo, ha messo dentro una palla con un destro al volo che ha fatto impazzire i propri tifosi e compagni di squadra.

L’incontro è terminato 5 a 2 per il Leeds, con una doppietta di Gnonto che, partita dopo partita, sta diventando un giocatore di spicco della Premier League. (La redazione)

