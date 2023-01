Il ritorno dei Quasi a 10 anni dall’ultimo album

1 Minuto

Breaking the Balls of History è il decimo disco dei Quasi che arriva il il 10 febbraio 2023 su Sub Pop Records a dieci anni di distanza dal loro ultimo album Mole City.

In trent’anni di attività insieme, Sam Coomes e Janet Weiss – titolari del progetto Quasi – sono diventati delle icone del Pacifico nord-occidentale e, a voler essere sinceri, non sono mai stati cosi uniti.

Con le dodici tracce di Breaking the Balls of History, prodotte dai Quasi insieme a John Goodmanson presso i Rob Lang Studios di Seattle, Coomes e Weiss certificano la lunga amicizia probabilmente con l’album più catchy e divertente della loro carriera. (La redazione)

