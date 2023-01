I Måneskin a Sanremo 2023, nuovo annuncio di Amadeus al TG1 delle 20

Nuovo annuncio del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 al telegiornale delle 20 di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, su Rai Uno.

I Måneskin saranno ospiti del 73° Festival della Canzone Italiana.

NO, non mi piacciono!

La rock band romana, che ha appena pubblicato il nuovo album Rush!, si è presentata negli studi del TG1 con Amadeus. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

