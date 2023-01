Folamour con «Freedom», il singolo anni ’90 che anticipa il nuovo album

2 Minuti

245 Parole

È uscito oggi, venerdì 20 gennaio 2023, Freedom, il nuovo singolo del giovane dj/producer e cantante francese Folamour.

Il brano è accompagnato da un simpatico e originale video ispirato agli anni ’90 e diretto da Alexandre Brisa.

Girato a Marsiglia, capitale francese del rap e della street art, il videoclip è un tributo all’amore dell’artista per le controculture.

Arricchito da un marcato sound house e hip hop, una melodia orecchiabile e una linea vocale ipnotica, Freedom è un’ode alla libertà dai vincoli e dalle norme della società, che si tuffa nelle sottoculture degli anni ’90.

Il genere di Folamour è caratterizzato da influenze house, funk e disco ma allo stesso tempo da un sound melodico e a tratti urban.

Dal background musicale variegato, il dj e producer si è formato suonando batteria, basso e chitarra, lavorando anche con l’Orchestra Nazionale di Lione e prendendo parte a progetti che spaziano dal pop al jazz.

In primavera esce l’atteso nuovo album di Folamour dal titolo di Manifesto, registrato tra Marsiglia e Amsterdam, in cui l’artista mira a condividere un messaggio universale di pace e comunione.

Amante della musica funk/house e produttore eccezionale, trae ispirazione dai suoi vari incontri artistici: in questo progetto portano il loro talento e la loro energia artisti come Leisure, Amadou & Mariam, Emmanuel Jal e Jungle By Night.

Il 26 febbraio 2023 Folamour sarà al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del suo House Of Love Tour. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]