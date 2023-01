Il ritorno di Francesco Baccini

Navigante di te è il singolo che segna il ritorno sulla scena musicale di Francesco Baccini e che anticipa il nuovo album Archi e Frecce del cantautore genovese in uscita a Primavera 2023.

Navigante di te è un brano suggestivo, sognante, evocativo e l’accompagnamento musicale del quartetto d’archi e della chitarra acustica amplifica la sensazione di essere trasportati in un viaggio sulle onde lunghe del mare. Mi sembrava naturale che il video dovesse essere quanto più discreto e a servizio dell’emozione che volevo trasmettere nella canzone: quando le immagini nel testo sono così nitide, non mi piace che il video distolga l’ascoltatore dal proprio mondo interiore. Per me era quindi un’evidenza che il videoclip dovesse essere ambientato su una spiaggia con la presenza costante del mare. A dicembre abbiamo fatto un concerto insieme alle Alter Echo String Quartet e a Michele Cusato nel bellissimo teatro di Camogli, un’occasione perfetta per girare le immagini nella baia omonima.

Navigante di te, già incluso nell’album del 2007 Dalla parte di Caino e qui riproposto in una veste acustica completamente nuova, è il viaggio sui mari onirici di un corpo di donna.

In questa nuova versione del brano, la voce di Baccini è accompagnata dal quartetto d’archi femminile Alter Echo String Quartet e dalla chitarra di Michele Cusato che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

Il videoclip di Navigante di te è stato girato da Michele Burgay nella quiete invernale della baia di Camogli. (La redazione)

