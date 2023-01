I concerti di Emma Tricca

Artista internazionale apprezzata da John Renbourn, Robyn Hitchcock, Steve Shelley, Steve Wynn, Jason Victor, Howe Gelb , Jane Weaver, Jarvis Cocker, Judy Collins e molti altri ancora, Emma Tricca è senza dubbio una delle più talentuose cantautrici e chitarriste della scena folk contemporanea.

Per conoscere meglio chi sia Emma Tricca, ti invitiamo a leggere questo articolo. Una vera e propria esploratrice della musica e della vita capace di emozionare con la sua voce cristallina e le sue canzoni sempre in bilico tra psichedelia e tradizione folk.

Aspirin Sun del 2023 è, a oggi, il suo ultimo lavoro discografico sulla lunga distanza. Quarto incredibile album della cantautrice italiana residente a Londra che per l’occasione vede la collaborazione di Jason Victor dei Dream Syndicate alla chitarra, Pete Galub al basso e Steve Shelley dei Sonic Youth alla batteria. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.