La canzone di Sanremo 2023 con la posizione più bassa in classifica, dal 17 al 23 febbraio, secondo la FIMI

Secondo i dati di vendita riportati dalla FIMI, che vanno dal 17 al 23 febbraio 2023 (vedi qui), tra le 28 canzoni che hanno concorso al 73° Festival della Canzone Italiana quella con il posto più basso in classifica è Sali (canto dell’anima) di Anna Oxa.

La canzone sanremese della Oxa, giunta al 25° posto, nella ottava settimana dell’anno occupa nella classifica italiana la 91esima posizione dei singoli, dunque è – fino a questo momento – la meno ascolta/venduta/streammata tra le 28 canzoni in gara a Sanremo 2023.

E bene sempre ricordare che le classifiche Top of The Music FIMI/GfK “sono elaborate in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate settimanalmente, dal venerdì al giovedì, attraverso il servizio Point of Sales Tracking di GfK R&T”.

Per quanto riguarda, nello specifico, la TOP 100 singoli digitali, il servizio di cui sopra prende in considerazione “le 100 canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati”.

Ricordiamo, infine, che Sali (canto dell’anima) di Anna Oxa è stata la canzone più votata dai lettori del nostro sito, vedi il sondaggio. (La redazione)

