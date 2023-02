The Best FIFA Football Awards 2022, i vincitori e la curiosità

1 Minuto

Ieri, lunedì 27 febbraio 2023, si è svolta a Parigi il The Best FIFA Football Awards 2022 in cui sono stati premiati sia gli uomini che le donne.

The Best FIFA Men’s Player 2022

Nella categoria The Best FIFA Men’s Player ha vinto come miglior giocatore Lionel Messi (secondo Kylian Mbappé, terzo Karim Benzema). Miglior portiere è stato eletto Emiliano Martinéz mentre miglior allenatore Lionel Scaloni.

The Best FIFA Women’s Player 2022

Per il The Best FIFA Women’s Player ha trionfato Alexia Putellas (seconda Alex Morgan, terza Beth Mead). Miglior portiere Mary Earps, miglior allenatrice Sarina Wiegman.

La curiosità

In un video registrato durante la cerimonia di premiazione del Fifa The Best Award 2022, il calciatore francese del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sollecitato da un suo tifoso circa un possibile trasferimento in Italia, avrebbe detto: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”. Guarda il video. (La redazione)

