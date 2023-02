50 anni di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1 Minuto

The Dark Side of the Moon, ottavo album in studio dei Pink Floyd, usciva il 1° marzo 1973 negli Stati Uniti e il 23 marzo dello stesso anno nel Regno Unito.

The Dark Side of the Moon era un’istanza di empatia politica, filosofica e umanitaria che chiedeva disperatamente di venir fuori. Roger Waters

The Dark Side of the Moon, oltre a essere un classico senza tempo, è uno degli album più venduti di sempre. (La redazione)

