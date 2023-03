Un’estate di concerti imperdibili in Italia (e non solo)

1 Minuto

190 Parole

L’estate che verrà sarà una stagione ricca di musica, con un calendario di concerti, spettacoli e live che coinvolgeranno tutta l’Italia (e non solo). Dalle maggiori piazze delle grandi città ai piccoli e caratteristici borghi di provincia, città e paesi saranno contrassegnati dall’arrivo di artisti di grande fama ma anche da rivelazioni del panorama musicale sia italiano che mondiale.

Una stagione estiva ricca di musica

Quest’estate vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali, che porteranno in Italia e nel mondo le loro migliori performance. Saranno tanti i musicisti, cantautori e gruppi che renderanno più ricca la programmazione musicale estiva. Una stagione estiva di concerti, live, spettacoli ed eventi musicali nelle piazze, nei teatri, nei palazzetti e in alcuni casi anche in luoghi davvero suggestivi.

Musica italiana e internazionale

Sarà un’estate ricca di concerti e live con la partecipazione di artisti italiani e internazionali. Sarà un’occasione unica per divertirsi con amici e familiari, scegliendo l’evento che si preferisce e scoprendo, casomai, anche nuovi personaggi della musica italiana e internazionale. (La redazione)

CONCERTI IN ITALIA E NEL MONDO

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 4 ]