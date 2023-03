Premio Strega 2023, i titoli proposti dagli amici della domenica

È scaduto oggi, 1 marzo 2023, alle ore 12, il termine per presentare i libri alla LXXVII edizione del Premio Strega, il riconoscimento letterario promosso da Roma Capitale.

Gli Amici della domenica, la giuria storica del premio, hanno proposto 80 libri di narrativa in lingua italiana pubblicati tra il 1° marzo 2022 e il 28 febbraio 2023.

Ecco l’elenco dei libri proposti

Spetta ora al Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine – scegliere i 12 titoli che si disputeranno l’edizione 2023. (La redazione)

