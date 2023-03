L’universo musicale di India Sky con «Somewhere Over the Mystic Moon»

1 Minuto

Somewhere Over the Mystic Moon è il primo lavoro sulla lunga distanza di India Sky, un album che include nove composizioni elettroniche autoprodotte potenti, sfumate e concettuali.

Vocalist di lunga data e artista multidisciplinare, India ha affinato la sua arte come produttrice musicale per diversi anni, eseguendo le sue canzoni originali spesso intrecciate con la danza, spettacoli teatrali e proiezioni video.

Nella sua musica, India ha sempre canalizzato la sua passione per la creazione di mondi sonori in grado di combinare testi evocativi, sintetizzatori stratificati e voci vellutate e fantasiose. La tavolozza sonora di Somewhere Over The Mystic Moon è mistica, e cosmica ed eterea.

Con Somewhere Over the Mystic Moon, pubblicato il 3 febbraio 2023 da Ratskin Records, India Sky ha creato un universo musicale stimolante e complesso che è tanto concettualmente, emotivamente e sonicamente coinvolgente quanto fresco e gratificante. (La redazione)

