Quali eventi dal vivo preferiscono gli italiani?

3 Minuti

496 Parole

Dopo il periodo di chiusura forzata e la mancanza di concerti, gli italiani hanno dimostrato di avere ancora voglia di assistere a spettacoli dal vivo. Cantanti e band stanno facendo il pienone, poiché la voglia di assistere a uno spettacolo dal vivo del proprio artista preferito è pur sempre un’emozione che rimane impressa nella memoria e nell’anima.

D’altronde, tutto dal vivo è più emozionante e, proprio come il casinò live , anche i concerti sanno dare quel qualcosa in più che una canzone registrata a volte non è in grado di trasmettere. Negli ultimi anni si sono susseguite tutta una serie di performance da parte di artisti che hanno saputo combinare musica, video, danze ed effetti speciali. Forse non è più il caso di chiamarli banalmente concerti. “Eventi” sembra essere la parola più corretta.

Il concerto a teatro

Vivere un’esperienza a teatro arricchisce sempre, che sia uno spettacolo come una commedia o una tragedia, ma anche un bel concerto con strumenti musicali adatti ad un nobile palcoscenico . Tuttavia, il teatro non è solo il luogo degli archi e dei fiati.

Ultimamente, anche molti gruppi rock hanno deciso di suonare a teatro con o senza amplificazione e il pubblico adulto è ben lieto di concentrarsi sulla parte di ascolto, senza necessariamente doversi muovere e ballare.

Il concertone in uno spazio molto ampio

Almeno una volta nella vita bisogna per forza di cose assistere ad un concerto in uno spazio enorme. Magari un grande prato dove potersi stendere al sole, bere qualcosa in compagnia e fare nuove amicizie, con i vicini in attesa dell’inizio del concerto.

Nonostante la grande folla presente, quasi sempre questo tipo di concerto è organizzato in modo certosino e non vi sono rischi a livello di sicurezza. Inoltre, l’impianto sonoro è davvero potentissimo e sarà possibile sentire molto bene ogni nota e ogni parola, da qualsiasi posto in cui vi trovate. Tra gli artisti che in Italia tendono a preferire questo tipo di attività, ci sono Vasco Rossi e Ligabue.

La musica nei pub

Per chi desidera passare una piacevole serata tra amici, ascoltando della musica di qualità, ci sono i pub che ingaggiano sempre volentieri qualche band, magari anche emergente. Dare la possibilità a qualcuno di esibirsi permette ai tanti pub di variare l’offerta e conquistare una maggiore clientela.

Si può ascoltare musica jazz, rock e ovviamente elettronica, che solitamente non richiede tanto spazio.

La discoteca sia dentro che fuori

La discoteca non tramonta mai. Durante l’inverno migliaia di giovani ballano in pista nei tanti locali che offrono musica ad alto volume e molto divertimento.

Forse l’aspetto più interessante di questo tipo di locale è che durante l’estate, soprattutto nelle località marittime, viene offerta la possibilità di ascoltare i migliori Dee-Jay anche in riva al mare, circondati dalla piacevole brezza marina e dal profumo della salsedine.

Il divertimento anche per la prossima stagione estiva è assicurato e siamo certi che questo tipo di locale a tema musicale sarà ancora una volta preso d’assalto.

