Re Carlo III, gli artisti assenti al concerto dell’incoronazione

3 Minuti

417 Parole

I festeggiamenti per l’incoronazione di Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla ospiteranno un concerto che, al momento, sembra avere una line-up alquanto scarna. Il motivo? A quanto pare i secchi “no”, sia pure educati, di star internazionali della musica.

I domestici di palazzo stanno già lucidando le argenterie, le corone sono state già prelevate dalla Torre di Londra, ma a fare più rumore sono gli artisti che non si esibiranno durante il concerto del prossimo 7 maggio 2023 organizzato a Windsor in occasione, appunto, dell’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra.

Da quel che si legge sui principali quotidiani, pare che lo stesso Re si sia occupato della lista degli artisti britannici che avrebbe voluto durante i festeggiamenti per la gran cerimonia, tra cui Ed Sheeran, Adele e Elton John in cima alla lista. Tuttavia, fonti vicine alla stampa locale, affermano che i più stiano declinando l’invito con frasi tipo: I’d be delighted, but no!

Ed Sheeran, che da poco ha annunciato l’uscita del suo prossimo album, previsto il 5 maggio 2023, avrebbe rifiutato per impegni professionali, giustificati a quanto pare dalla vicinanza delle due date. Circa la presunta partecipazione di Sir Elton John, grande amico della defunta Principessa Diana, sembra invece abbia fatto storcere il naso al così tanto stoico popolo britannico. Adele dal canto suo, terminati i concerti in programma a Las Vegas, pare che avrebbe il desiderio di trascorrere più tempo con il figlio, quindi gli impegni familiari la terrebbero lontana dalla contea del Berkshire proprio in quei giorni.

Sono lontani anche i tempi in cui il giovane Principe Carlo posava insieme alle Spice Girls alla Manchester Opera House con il rossetto rosso di Ginger Spice stampato in faccia. Secondo i primi rumors infatti sembra che anche la girls band sarà assente.

Impegnatissimo con il suo Love On Tour, che lo vedrà anche in Italia in prossimo 22 luglio 2023 alla RCF Arena (Campovolo), il golden boy Harry Styles ha rifiutato l’invito di trascorrere la serata nella residenza reale insieme ai suoi colleghi.

Ma chi sarà presente a questo punto? Ospiti possibili, i Take That, ma senza Robbie, che avrebbe singolarmente declinato anche lui, Kylie Minogue e Lionel Riche, molto amico di Re Carlo e Camilla, che sembra essere l’unica certezza di questa kermesse.

Continuano a trapelare le indiscrezioni sulla presenza dei Rolling Stone, dei Coldplay e di Sir Paul McCartney, ma nulla di certo appare ancora all’orizzonte. A questo punto la domanda è una soltanto: fino a quando Re Carlo III potrà digerire, suo malgrado, l’ennesimo no? (Elia Capitani)

