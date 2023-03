I migliori portieri di calcio del mondo

3 Minuti

I portieri sono tra i giocatori più importanti di una squadra di calcio. Spesso considerati gli eroi della difesa, i portieri sono la prima linea della difesa contro gli attacchi avversari. Tuttavia, non tutti i portieri sono uguali, per caratteristiche e stile. Ci sono quelli che difendono costantemente la porta con maestria, quelli che sono calmi anche quando sotto pressione e quelli invece che sono in grado di fare parate straordinarie. In questo articolo, parleremo dei migliori portieri del mondo, almeno per noi.

I guardiani della porta: i portieri del calcio

I portieri sono i guardiani della porta, come abbiamo già detto, sono la prima linea della difesa, e come tale devono essere sempre pronti. Un loro intervento o una loro disattenzione potrebbe essere fatale per l’esito finale di un incontro di calcio. Per questo devono avere una grande resistenza fisica e mentale: in pochi istanti devono prendere decisioni rapide e precise. I portieri, del resto, non sono giocatori qualsiasi, a partire dalla divisa: indossano un paio di guanti e una tenuta diversa da quella dei propri compagni di squadra.

La difesa impenetrabile: i migliori portieri del mondo

I migliori portieri del mondo sono quelli che sono in grado di mantenere sempre un livello costante di prestazione tale da diventare una sicurezza per la squadra. De resto, una volta che scende in campo, difficilmente viene sostituito. Un portiere bravo deve saper leggere più di tutti la pressione di un match, specialmente quando si mette male, e questo comporta anche uno spirito di adattamento non comune: conoscere bene i suoi compagni di club e saper interpretare anche le condizioni degli avversari.

Ma quali sono i portieri uomini più forti al mondo? A partire dal 2016, per esempio, la FIFA assegna annualmente i Best FIFA Football Awards, un riconoscimento che va ai migliori calciatori, compresi i portieri. Poi c’è anche chi, come l’ex goalkeeper Ivano Bordon, si ritaglia una personale Top 5 dei più bravi nella serie A italiana e in Europa. Se invece ci chiedeste quali sono, per noi, i migliori portieri del mondo del calcio maschile, non avremmo dubbi a fare i seguenti nomi: Jan Oblak, Manuel Neuer, Alisson Becker, Ederson Moraes, Marc-André ter Stegen e Gianluigi Donnarumma, così come Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Alisson Becker, Ederson Moraes, Alex Meret.

Tutti questi portieri hanno dimostrato, e stanno dimostrando di essere i migliori del mondo, grazie alle loro grandi prestazioni. E se non ci credete, potete andare su un qualsiasi sito di scommesse calcio e fare la vostra puntata, senza esagerare, ovviamente, e senza farvi prendere dal vizio.

Conclusioni

I portieri sono tra i giocatori più importanti e fondamentali di una squadra di calcio per tutti i motivi sopra elencati: dall’abilità e resistenza fisica alle sue qualità intellettive, umane e sociali. Nessun club di calcio può vincere senza un grande portiere, ed è per questo che in una campagna acquisti deve essere il primo tassello su cui costruire l’intera squadra.

