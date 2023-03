Muore il sassofonista Wayne Shorter

Già collaboratore di musicisti jazz del calibro di Art Blakey e Miles Davis, solo per fare due nomi, nonché membro dei Weather Report, è morto oggi, 2 marzo 2023, a Los Angeles, all’età di 89 anni il grande sassofonista e compositore Wayne Shorter.

Wayne Shorter era nato il 25 agosto 1933 a Newark, nel New Jersey.

Vogliamo ricordare il grande musicista statunitense con un brano, Lotus, estratto dal suo ultimo album del 2018, Emanon, che vede il sassofonista accompagnato dalla Orpheus Chamber Orchestra con John Patitucci al basso, Brian Blade alla batteria e Danilo Perez al piano. (La redazione)

