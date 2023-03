Benedetta Primavera, il nuovo show di Loretta Goggi

1 Minuto

Prenderà il via venerdì 10 marzo 2023, in prima serata su Rai Uno, il nuovo spettacolo televisivo di Loretta Goggi dal titolo Benedetta Primavera.

Quattro imperdibili puntate che tratteranno ciascuna un tema diverso, passando liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti dalle preziose Teche Rai.

Di cosa si tratta?

Benedetta Primavera è condotto da Loretta Goggi con la partecipazione Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. (La redazione)

