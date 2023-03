Baby Rose con l’album «Through and Through»

1 Minuto

Through and Through è il nuovo album di Baby Rose, potente esempio di r&b contemporaneo, trasposizione totale del concetto di musica della giovane musicista di Atlanta, Georgia.

Il nuovo lavoro, in uscita il 24 aprile 2023 per Secretly Canadian, ci mostra Baby Rose in nuove vesti, rinnovata come non l’abbiamo mai vista o sentita prima.

Dal punto di vista sonoro, l’album vede Rose ritagliarsi una strada che non è limitata dai generi e mette in mostra la sua straordinaria gamma come abile cantante, cantautrice e produttrice esecutiva.

Baby Rose è unica nel suo genere. È entrata in scena nel 2019 con il disco di debutto To Myself, che ha ottenuto oltre 25 milioni di stream che le hanno permesso di collaborare con star del calibro di SZA, J. Cole, James Blake e Kehlani. (La redazione)

