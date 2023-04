ChatGPT disabilitato per gli utenti in Italia

Gentile cliente di ChatGPT,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo disabilitato ChatGPT per gli utenti in Italia su richiesta del Garante italiano.

Stiamo provvedendo a rimborsare tutti gli utenti in Italia che hanno acquistato un abbonamento a ChatGPT Plus nel mese di marzo. Stiamo anche sospendendo temporaneamente i rinnovi degli abbonamenti in Italia, in modo che agli utenti non vengano addebitati i costi durante la sospensione di ChatGPT.

Ci impegniamo a proteggere la privacy delle persone e riteniamo di offrire ChatGPT in conformità al GDPR e ad altre leggi sulla privacy. Ci impegneremo con il Garante con l’obiettivo di ripristinare il vostro accesso il prima possibile.

Molti di voi ci hanno detto di trovare ChatGPT utile per le attività quotidiane e non vediamo l’ora di renderlo di nuovo disponibile al più presto.

Se avete domande o dubbi su ChatGPT o sul processo di rimborso, abbiamo preparato un elenco di FAQ per rispondere a queste domande.

—The OpenAI Support Team