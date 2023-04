Il duo indie folk californiano The Milk Carton Kids con il nuovo album «I Only See the Moon»

1 Minuto

I Only See the Moon, in uscita il 19 maggio 2023 Far Cry Records e Thirty Tigers, è il primo album pubblicato dal duo indie folk The Milk Carton Kids dopo la pandemia, seguito di The Only Ones del 2019.

Nati nel 2011 i californiani Milk Carton Kids, ovvero Kenneth Pattengale e Joey Ryan, sono velocemente emersi come uno degli act più interessanti della nuova tradizione del folk americano, con un modo di scrivere, suonare e cantare ben riconoscibile.

Il loro debutto del 2013, The Ash & Clay, ha portato al duo la prima nomination ai Grammy Award come Best Folk Album, replicata nel 2015 come Best American Roots Performance per il brano The City of Our Lady dal disco Monterey.

Nel 2018 l’album All The Things That I Did And All The Things That I Didn’t Do è stato nominato ai grammy come Best Engineered Album, Non-Classical.

I Only See The Moon dei Milk Caron Kids è anticipato dal singolo All of the Time in the World to Kill. (La redazione)

