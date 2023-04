2 Minuti

257 Parole

Le Lame sono pronte a rimettersi in gioco con un nuovo singolo intitolato Ti ho salutato (ma non eri tu), in uscita oggi, venerdì 14 aprile 2023.

Le Lame presentano «Ti ho salutato (ma non eri tu)»

Chi sono Le Lame

Le Lame sono un gruppo pop rock che nasce a Firenze. Dopo il primo EP di inediti Manca fantasia, a novembre 2019 è uscito il primo album dal titolo Stati mai, prodotto da Lorenzo Buzzigoli, registrato e mixato da Samuele Cangi e masterizzato da Niccolò Caldini.

Nel 2021-2022 la band torna in studio per registrare il loro terzo lavoro con la produzione artistica di Davide Autelitano (Ministri) e il mixaggio di Antonio Polidoro. L’uscita del nuovo disco è prevista per il 2023, già anticipata dai singoli Supereroe, Semafori rossi e ora da Ti ho salutato (ma non eri tu).

Il nuovo singolo «Ti ho salutato (ma non eri tu)»

Ti ho salutato (ma non eri tu) è un pezzo in cui la batteria la fa da padrona, avanzando con un ritmo molleggiante a bpm bassi. In questo clima “lento-violento” il brano viene a prendere una forte carica sonora che esplode nel finale dopo un crescendo progressivo.

Le Lame l’hanno scritto con l’ambizione di riportare un sapore anni ’90 all’interno della scena musicale rock contemporanea: un brano che faccia ballare la gente lentamente ma che allo stesso la emozioni grazie alla tensione della musica e delle parole, che sono poche ma essenziali e pungenti. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]