Il tour di Mark Geary

Dopo le prime date nel nord d’Italia di aprile, il cantautore irlandese Mark Geary torna nel nostro Paese per concludere nel mese di maggio il suo tour del 2023.

Chi è Mark Geary

Nato a Dublino nel 1971, Irlanda, Mark Geary è uno dei più raffinati songwriters della sua generazione. La sua musica è un mix inebriante di spontaneità, narrazione carismatica e canzoni folk finemente elaborate.

Dopo aver trascorso gli ultimi 20 anni tra la sua Irlanda e New York, dove ha fatto i suoi primi passi nel circuito musicale, suonando al fianco di Jeff Buckley nel rinomato Sin-é club, ha raccolto rispetto e attenzione da parte del pubblico e dei colleghi artisti.

Ha partecipato inoltre a diversi progetti con artisti del calibro di Elvis Costello, Glen Hansard, The Pretenders, Coldplay, The Frames e The Swell Season, oltre a numerosi tour headliner in Europa e negli Stati Uniti.

Da qualche anno ha anche instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione con diversi musicisti e gruppi italiani con i Fireplaces, Mardi Gras e Giobbe.

Il tour di maggio 2023

5 maggio, Anguillara Sabazia @ Granfà

6 maggio, Roma @ Craftowrk w/Mardi Gras

7 maggio, Albano Laziale (House Concert)

10 maggio, Napoli (Secret Concert w/Giobbe)

11 maggio, Eboli @ dogana w/Giobbe

12 maggio, Montesarchio @ Sloppy’s Joe

13 maggio, Vasto @ Agorà w/Giobbe

A maggio 2023 Mark Geary torna a suonare per l’Italia per incontrare i suoi fan e suoi amici. (La redazione)

