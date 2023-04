L’olio extra vergine di oliva di Jonny Greenwood

1 Minuto

Da circa 8 anni Jonny Greenwood dei Radiohead vive e trascorre gran parte del suo tempo in una fattoria nelle Marche, dove raccoglie olive e produce olio EVO con amici e familiari.

Ora alcune bottiglie prodotte sono in vendita sul sito w.a.s.t.e. store alla “modica” cifra di 60 sterline al litro, l’equivalente di circa 68 euro. A disegnare l’etichetta del “Greenwood Oil” è l’artista e amico di lunga data Stanley Donwood.

Anche se le bottiglie disponibili non sono molte, Greenwood ha scritto su Twitter di essere “davvero orgoglioso del prodotto finale“, aggiungendo anche una frase in dialetto marchigiano: “Mejo de cusci’ non se trova. Jemo a mangna!”. (La redazione)

