A due anni dall’uscita del suo ultimo lavoro, Blu, il cantautore Marinelli torna con un nuovo EP intitolato Dentro la mia testa, pubblicato venerdì 31 marzo 2023 per Manita Dischi.

Marinelli presenta «Dentro la mia testa»

Chi è Marinelli

Marinelli nasce anagraficamente e musicalmente come Giovanni Marinelli. Una storia musicale nata tra le mura di casa, il piano e la chitarra sempre a disposizione. Trasferitosi a Bologna, dove consegue la laurea in filosofia, continua senza mai abbandonarla la sua carriera musicale. Quattro dischi all’attivo, e centinaia di concerti in giro per l’Italia. Dentro la mia testa è il suo ultimo lavoro discografico pubblicato a il 31 marzo 2023 con l’etichetta Manita Dischi.

L’EP «Dentro la mia testa»

L’EP è composto da cinque canzoni che prendono il meglio dell’indie pop: dalle atmosfere fresche e accessibili ai testi personali in cui ognuno può ritrovarsi, fino a sonorità radio-friendly di chiaro stampo cantautorale. Un disco tanto breve quanto completo, adatto a tutte le orecchie. (La redazione)

