Dopo il passaggio in finale dell’Inter e in attesa della seconda finalista tra Manchester City e Real Madrid, visibile su Prime Video, sale la febbre per la finale di Uefa Champions League 2023 in programma sabato 10 giugno 2023 allo Stadio Ataturk di Istanbul.

Su una capienza di 72mila posti dello stadio turco, i biglietti messi a disposizione dalla Uefa per ciascuna squadra finalista sono 20mila. I ticket restanti, cosiddetti “neutrali”, sembrano siano stati già tutti assegnati. (La redazione)

