Lindstrøm, il ritorno del “re della disco” con «Everyone Else is a Stranger»

Lindstrøm, re della disco, ha annunciato l’uscita del nuovo album Everyone Else is a Stranger, disponibile dal 14 luglio 2023 per Smalltown Supersound.

Il titolo del nuovo album è stato ispirato dalle ripetute visioni di Lindstrøm del classico film del 1984 di John Cassavetes “Love Streams”.

Everyone Else is a Stranger è il primo album in 4 anni dell’artista norvegese Lindstrøm, un atteso ritorno del dj e producer che insieme a Prins Thomas negli ultimi 15 anni ha riletto come solo i grandi leader sanno fare i canoni della disco internazionale.

Le quattro nuove tracce di Everyone Else is a Stranger sono un ritorno al dancefloor per l’artista norvegese dopo l’ambient music di stampo prog del suo ultimo disco On A Clear Day I Can See You Forever.

Ribattezzato “re della space disco” dal New Yorker, Lindstrøm è oggi uno dei nomi principali della scena elettronica internazionale, un artista a tutto tondo capace di collaborare con personaggi del calibro di Todd Terje, Prins Thomas e Todd Rundgren, e remixare tra gli altri i lavori di musicisti e band come LCD Soundsystem, Lana del Rey, Haim, Grizzly Bear, Flume e London Grammar.

Ascolta Syreen, il primo singolo estratto da Everyone Else is a Stranger. (La redazione)

