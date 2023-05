«Supermodels» è il secondo album dell’artista newyorkese Claud

1 Minuto

Secondo album in uscita per Claud, artista non binaria di Chicago. Si intitola Supermodels e vedrà la luce il 14 luglio 2023 per la Saddest Factory di Phoebe Bridgers e Dead Oceans.

Nato nell’appartamento newyorkese di Claud, Supermodels è stato composto al pianoforte e con una chitarra acustica.

I 13 brani che compongono il disco parlano di storie d’amore e amicizie, del cercare di portare avanti una carriera nella musica e di crescita personale. Una sorta di diario personale attraverso il quale l’artista parla di se stessa e della sua musica.

Il nuovo Supermodels segue Super Monster del 2021, ed è anticipato dai singoli Every Fucking Time, Wet e Crumbs. Buon ascolto. (La redazione)

