«Animals» di Kassa Overall, tra jazz, rap e visioni paradossali 

Il visionario batterista, produttore e rapper statunitense Kassa Overall il 26 maggio 2023 ha pubblicato su Warp Records il suo nuovo album dal titolo Animals.

Animals segue i due album autoprodotti di Kassa, acclamati dalla critica, e presenta una serie di ospiti davvero celebri come Ishmael Butler di Shabazz Palaces, Francis and the Lights, Lil B, Wiki, Danny Brown, Laura Mvula, Vijay Iyer e Tomoki Sanders.

L’album è stato in gran parte pensato e realizzato nella sua città natale, Seattle, dove Kassa si è preso una pausa per costruire il suo lavoro da solista dopo molti anni passati nel circuito jazz e musicale di New York City come batterista e produttore.

Animals è un disco che spinge sempre più in là quel messaggio di “sovversione intellettuale” attuato da Kassa Overall attraverso la musica. Del resto già il titolo è una metafora della sua visione paradossale della vita, dell’umanità e della società contemporanea. Buon ascolto. (La redazione)

