Parte da Napoli il «Green Screen tour» di Walter Ricci

Walter Ricci inizia da Napoli un lungo tour estivo intitolato Green screen che lo porterà in giro per l’Italia, e all’estero, per ben sedici tappe che toccheranno anche Bari, Palermo, Milano, Cosenza, Matera e Brindisi con due appuntamenti attesissimi in Francia.

Il crooner napoletano dal sound internazionale, Walter Ricci, annuncia la tournée estiva che lo vedrà coinvolto, almeno finora, per 16 live.

Prime date estive del tour 2023

9 giugno @ Fondazione Foqus, Napoli

23 giugno @Argiro 52, Bari

26 giugno @ Palazzo Butera, Palermo

27 giugno @ TBA

28 giugno @ Don Lisander, Milano

29 giugno @ Piano B, Rende (CS)

1 luglio @ Neufchâtel-Hardelot (Francia)

3 luglio @ Peillon (Francia)

13 luglio @ TBA

15 luglio @ Pompei Jazz Festival, Napoli

25 luglio @ TBA

2 agosto @ Maiori, Salerno

4 agosto @ Lercara Friddi (PA)

9 agosto @ Serre (SA)

23 agosto @ Giardini dell’hotel del campo, Matera

24/25 agosto @ Palazzo Roma, Ostuni (BR)

Non è una novità per Ricci suonare dal vivo in lungo e in largo per lo stivale e molti sono già gli appuntamenti internazionali che il bravo cantante e pianista affronta da alcuni anni con esibizioni esclusive a Dubai, Mosca e New York. (La redazione)

