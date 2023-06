Il Moonland Festival 2023, dal 16 al 21 luglio a Sarzana

3 Minuti

Si terrà dal 16 al 21 luglio 2023 la quinta edizione del Moonland Music Art Performance Festival a Sarzana, in provincia di La Spezia.

Per la nuova edizione del festival, ormai uno degli eventi di spicco dell’estate ligure, sono attesi Ben Harper con gli Innocent Criminals il 16 luglio, i vincitori di X Factor i Santi Francesi il 18 luglio, Alice con il suo spettacolo su Franco Battiato il 19 luglio e Mario Biondi il 21 luglio a chiudere la manifestazione con la tradizionale Notte Bianca.

La partenza sarà dunque affidata ad un grandissimo artista internazionale: Ben Harper con i suoi Innocent Criminals sarà in concerto domenica 16 luglio all’interno del suo tour estivo in Italia. Lo spettacolo sarà la giusta occasione per i fan di ascoltare dal vivo le hit che hanno reso famosa la formazione, i brani di Bloodline Maintenance, uscito la scorsa estate, e una manciata di brani da Wide Open Light, album appena pubblicato.

Prima di Harper il cantautore lecchese Maurizio Pirovano che presenterà il suo sesto album “Adesso”. Maurizio Pirovano (Voce e chitarra) si esibirà con la sua band formata da Gianluca Del Fiol (chitarra solista), Maurizio Cambianica (Basso e cori), Federico Paulovich (Batteria). Opening act della serata la rock band trevigiana dei Tides formati da Cristian Reduce (voce e chitarra), Giuseppe Zanini (chitarra), Massimo Donati (basso) e Giacomo Tretti (batteria). Il concerto si terrà in Piazza Matteotti a partire dalle ore 20:00.

Martedì 18 luglio arriveranno i Santi Francesi: duo formato da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synth e basso) e trionfatori della scorsa edizione di X Factor. Accompagnati alla batteria da Daniel Fasano, ex batterista dei dAri., presenteranno l’EP Fieri uscito subito dopo la vittoria al celebre talent e che include i singoli “Non è così male” e “Spaccio” feat Fast Animals and Slow Kids. Il concerto si terrà alla Fortezza Firmafede, alle ore 21:00.

Mercoledì 19 luglio salirà sul palco del Festival una grandissima interprete della musica italiana: Alice. Lo spettacolo s’intitola Eri con me – Alice canta Battiato, con Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello. Alice è la più grande e credibile interprete del repertorio di Franco Battiato: un sodalizio iniziato nel 1980 con il singolo scritto per lei Il vento caldo dell’estate e l’album Capo Nord.

Con Gioielli rubati del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato Viaggio in Italia, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni.

Nel 2020 inizia il tour “Alice Canta Battiato” tutt’ora in corso, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni. Il concerto si terrà in Piazza Matteotti alle ore 21:00.

Chiuderà la manifestazione venerdì 21 luglio Mario Biondi, il celebre crooner italiano che scalderà l’atmosfera con il suo pop soul di classe. Il concerto di Mario Biondi sarà eccezionalmente gratuito in occasione della tradizionale Notte Bianca di Sarzana, il compleanno della città che festeggerà i 558 anni dalla data in cui Papa Paolo II ne sanciva la nascita. Il concerto si terrà in Piazza Matteotti alle ore 21:00.

Moonland ha portato in sole quattro edizioni a Sarzana alcuni tra i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale come Manu Chao, PFM, Vinicio Capossela, Negrita, Niccolò Fabi, Venerus, Fabri Fibra, Irama e molti altri. (La redazione)

