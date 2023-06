«I Inside the Old Year Dying», il nuovo singolo di PJ Harvey

1 Minuto

109 Parole

Il 7 luglio 2023 esce per Partisan Records il decimo album in studio di PJ Harvey dal titolo I Inside the Old Year Dying, prodotto dalla stessa musicista britannica assieme a Flood e John Parish.

Ad anticipare il nuovo lavoro discografico della cantautrice inglese arriva la traccia che dà il nome al disco, I Inside the Old I Dying, accompagnata da un video musicale diretto e animato da Cristóbal León e Joaquín Cociña.

Sospinto da una melodia di chitarra acustica apparentemente semplice, il brano è uno dei momenti più intensi dell’album, con la voce della Harvey che è tanto spettrale quanto avvincente. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]