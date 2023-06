Drusilla Foer con Asia Argento in «Io ne voglio ancora»

1 Minuto

93 Parole

Io ne voglia ancora segna il debutto discografico di Drusilla Foer in un insolito quanto stuzzicante duetto con Asia Argento.

Un brano musicale composto da Margherita Carducci, meglio conosciuta come Ditonellapiaga, tra le talentuose artiste in ascesa della nuova generazione, e da Benjamin Ventura, producer e collaboratore per artisti come Marco Mengoni, Ariete, Coez, giusto per elencarne alcuni.

Io ne voglio ancora è un sofisticato divertissement in chiave dance, nato dall’incontro di due voci iconiche su un brano che è un inno alla vita contro le convenzioni. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]